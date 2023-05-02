Beşiktaş'ta ölüm atlayışını tente önledi

Beşiktaş’ta 4. kattaki bir dairenin kapalı balkonunun demirlerine çıkan bir kişi, tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Bir dükkanın tentesinin üzerine düşen kişi yaralanırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Beşiktaş'ta ölüm atlayışını tente önledi

İHA'nın haberine göre, olay, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Şehit Asım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre göre, yangın merdivenlerinden bir binanın 4. katındaki kapalı balkonunun demirlerine çıkan Yusuf Kılıç, bağırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adamın atlama ihtimaline karşılık hava yastığı açtı. 4. katta bulunan Yusuf Kılıç, tüm ikna çabalarına rağmen kendini boşluğa bıraktı.

Kılıç işyerinin tentesine düşerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anında orada bulunan esnaf Burhan Çağlar, "Ben bugün erken geldim. Arkadaş tepeye çıkmış, orada bağırıyordu. Sonra ambulans, itfaiye ve polis geldi. Hava yastığını sola tutuyorlar, o sağa kaçıyor. Belli ki kafaya koymuş. Arkamı döndüğümde kendini atmıştı" diye konuştu.

Çağlar "Sonra ambulansa bindirdiler ve götürdüler. Tentenin üzerine düştü, oradan da yere çakıldı. Durumu ağır diye biliyorum, çünkü çok dengesiz düştü, bakamadım. Arkadaşların söylediğine göre madde bağımlısıymış. Oraya da nasıl çıktı, nereden çıktı bilmiyoruz. Her yer kapalı, sanırım arkadan çıkmış’’ dedi.

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