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Saiss Beşiktaş'a hem kazandırdı hem de kaybettirdi

Dünya Kupası'na gönderdiği oyuncular için FIFA'dan para alan Beşiktaş'a Faslı futbolcusundan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:50
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Beşiktaş'ta Romain Saiss tehlikesi can sıkıyor

Saiss Beşiktaş'a hem kazandırdı hem de kaybettirdi
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Fas ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Romain Saiss'ten gelen yeni haberler Beşiktaş'ı üzdü.

Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yarı final sevinci yaşayan Romain Saiss, ülkesiyle turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı.

Adale sakatlığı sebebiyle son müsabakada oynayamayan Saiss'in problemi devam ediyor.

Başarılı sol stoperin bundan dolayı Kara Kartal'ın Gaziantep ve Adana Demir maçlarında oynaması beklenmiyor ve 2022 yılını kapatması planlanıyor. 

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Divan Üyesi
20.12.2022 14:16
2022 yılının kapanmadına 10 gün var. Bu bu panik?  
 
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