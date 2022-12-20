Saiss Beşiktaş'a hem kazandırdı hem de kaybettirdi

Fas ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Romain Saiss'ten gelen yeni haberler Beşiktaş'ı üzdü.

Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yarı final sevinci yaşayan Romain Saiss, ülkesiyle turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı.

Adale sakatlığı sebebiyle son müsabakada oynayamayan Saiss'in problemi devam ediyor.

Başarılı sol stoperin bundan dolayı Kara Kartal'ın Gaziantep ve Adana Demir maçlarında oynaması beklenmiyor ve 2022 yılını kapatması planlanıyor.