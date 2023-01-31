Saiss neden yedek başladı. Nottingham Forest detayı

Beşiktaş'ın Karagümrük maçının 11'i açıklandığında Saiss'in yedekler arasında olması şaşkınlık yarattı.

Ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bunların en önemlisi de Saiss'in sakat olduğu şeklindeydi.

Ancak Saiss ikinci yarıda oyuna alındı.

Saiss için İngiltere'nin Nottingham Forest takımının 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Yöneticilerin Saiss'le görüştükleri ve şu aşamada kendisini veremeyeceklerini ilettikleri belirtildi.

Şenol Güneş'in de Saiss'le bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Güneş'in kafasının karışık olması nedeniyle Saiss'i ilk 11'de oynatmadığı, ancak daha sonra oyuncunun da isteği ile sahaya sürdüğü iddia edildi.