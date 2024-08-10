Beşiktaş'ta şaşırtan karar. Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.45’te Samsunspor’un konuğu olacak.

Süper Kupa’da oynanan Galatasaray maçı sonrası sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Omar Colley ile yeni transferlerden Emirhan Topçu kafileye dahil edildi.

Vincent Aboubakar, Can Keleş, Bakhtiyar Zainutdinov, Daniel Amartey, Javi Montero ve Alex-Oxlade Chamberlain kadroda yer almadı.

Yeni transferlerden Can Keleş'in kadroda olmamasının teknik heyetin kararı olduğu iddia edilirken bazı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Beşiktaş’ın Samsunspor maçı için kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.”