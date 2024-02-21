Beşiktaş’ta şüpheli ölüm: Cinayet mi intihar mı?

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri tarafından tanınan, burada doğup büyüyen kıraathane işletmecisi, evli ve bir kız çocuğu babası İsmail Karabıyık (43), saat 01.00 sıralarında kıraathaneden ayrılarak evine gitti. Sabah saatlerinde evinden çıkan Karabıyık, tekrardan kıraathaneye gitti. Bir süre sonra kıraathaneye gelen çalışan, Karabıyık’ı kafasından vurulmuş halde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Çalışanın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabıyık üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek kıraathane girişinde önlem aldı.

DAHA ÖNCE HAPİS YATMIŞ

Diğer yandan olayı duyan Karabıyık’ın ailesi ve arkadaşları olay yerine geldi. Aile yakınları gözyaşlarını tutamazken, yakınları onları teselli etti. Karabıyık’ın babasının 2 ay önce de yaşlılıktan dolayı vefat ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının da incelemeleri sonrasında Karabıyık’ın cansız bedeni, cenaze aracına nakledilerek Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna götürüldü. Ayrıca İsmail Karabıyık’ın çeşitli suçlardan emniyette suç kaydı olduğu, daha önce cezaevine girip hapis yattığı ve bir suçtan arandığı öğrenildi