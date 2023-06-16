Beşiktaş'ta sürpriz transfer. Aboubakar istedi

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, golcüsü Aboubakar'ın isteği üzerine Kamerunlu Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.

Kamerun basınından Autcameroun'da yer alan haberde Aboubakar'ın vatandaşı Karl Toko Ekambi'nin mutlaka alınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime olur raporu verdiği ve futbolcu için görüşmelerin başmadığı ifade edildi.

Forvette görev yapan Ekambi, sezon ortasında Lyon'dan Rennes'e kiralanmıştı.

Bonservisi Lyon'da olan Ekambi'nin de Aboubakar'la birlikte oynamak için ayrılmak istediği ve Beşiktaş'a olumlu baktığı bildirildi.