Beşiktaş Tayyip için seferberlik başlattı

Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'un derbide oynaması için sağlık heyeti tüm şartları zorlayacak.

Tayyip Talha, son oynanan İstanbulspor maçında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen 23 yaşındaki oyuncunun milli ara sonrası oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Ancak sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama sakatlığı bulunan Tayyip Talha'nın tam olarak iyileşmesi için en az bir haftaya daha ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Antrenmanlara dönüş günü milli stoperin Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağının belirleyicisi olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncunun durumunun yakından takip ediyor.