Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.
Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Saha içinde kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan müdahale sonrasında yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bıraktı.
Tayyip Talha Sanuç, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.