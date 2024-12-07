Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Saha içinde kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan müdahale sonrasında yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bıraktı.

Tayyip Talha Sanuç, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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