Beşiktaş'ta Rosier şoku

Beşiktaş'ın Kayserispor ile karşılaştığı mücadelenin son dakikalarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.
Gökhan ile yaşadığı tartışmayı sürdüren Rosier, 90+4'de direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Böylece Rosier'de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3. EKSİK OLDU
Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Redmond'ın ardından Rosier de gelecek hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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