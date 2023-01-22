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Beşiktaş'ta Rosier şoku

Süper Lig'de Beşiktaş'ta Rosier, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:04
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier şoku yaşandı

Beşiktaş'ta Rosier şoku
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Beşiktaş'ın Kayserispor ile karşılaştığı mücadelenin son dakikalarında Valentin Rosier kırmızı kart gördü.

Gökhan ile yaşadığı tartışmayı sürdüren Rosier, 90+4'de direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 

Böylece Rosier'de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3. EKSİK OLDU

Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Redmond'ın ardından Rosier de gelecek hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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1903 aşkı
22.01.2023 18:46
Pozisyonu tekrar seyrettim, hakem haklı. Yorumumu geri alıyorum. Özür dilerim.  
 
1903 aşkı
22.01.2023 18:08
Beşiktaş'ı zayıflatmak, yolunu kesmek için ne gerekirse yapıyorlar. Yazıklar olsun böyle Federasyona böyle MHK ye, böyle hakemlere.  
 
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