Weghorst'un hareketi olay oldu: Veda mı etti

Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst Kasımpaşa karşısında Siyah - Beyazlıların ikinci golünü atarken, gol sevinci oldukça dikkat çekti. Golü attıktan sonra tribünlere gidip ''bye bye'' diyen Weghorst'un bu sevinci akıllara ''Weghorst takımdan ayrılıyor mu?'' sorusunu getirdi.

Weghorst şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 20 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

MENAJERİNDEN JET AÇIKLAMA

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer: "Her şey yolunda, bir problem yok. Wout sadece bir kutlama yaptı." paylaşımında bulundu.