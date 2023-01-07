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Weghorst'un hareketi olay oldu: Veda mı etti

Beşiktaş'ta taraftarlar Weghorst endişesi yaşıyor... Hollandalı yıldızın attığı gol sonrası tribünlere giderek yaptığı hareket olay oldu...

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:32
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Beşiktaş'ta Weghorst golü attı: Bye bye dedi. Taraftar şokta

Weghorst'un hareketi olay oldu: Veda mı etti
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Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst Kasımpaşa karşısında Siyah - Beyazlıların ikinci golünü atarken, gol sevinci oldukça dikkat çekti. Golü attıktan sonra tribünlere gidip ''bye bye'' diyen Weghorst'un bu sevinci akıllara ''Weghorst takımdan ayrılıyor mu?'' sorusunu getirdi.

Weghorst şu ana kadar Beşiktaş formasıyla  20 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

MENAJERİNDEN JET AÇIKLAMA

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer: "Her şey yolunda, bir problem yok. Wout sadece bir kutlama yaptı." paylaşımında bulundu.

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