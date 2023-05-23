Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğal gaz kutusuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.