Beşiktaş'tan ayrıldı yeni takımına imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan ayrıldı yeni takımına imzayı attı

Siyah beyazlı takımla yollarını ayıran tecrübeli oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Çağla Akın Çiçekoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Siyah beyazlı takımla yollarını ayıran 29 yaşındaki ve 1,78 boyundaki pasör, bu sezon Türk Hava Yolları formasını giyecek.

Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce de kulübümüzde forma giyen başarılı pasör Çağla Çiçekoğlu, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Çağla Çiçekoğlu’na ‘Yeniden ailemize hoş geldin’ diyor; takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz."

Çağla Akın Çiçekoğlu, THY formasını daha önce de giymişti.

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