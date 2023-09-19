Beşiktaş'tan Can Çobanoğlu yalanlaması

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım'ın eski menajeri Can Çobanoğlu'nun, Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığını yaptığı şeklindeki haberleri yalanladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Can Çobanoğlu yalanlaması

Editör: Hamza Özalkuş

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk sporuna uzun yıllar boyunca hizmet etmiş olan A Milli Futbol Takımımızın eski menajeri Can Çobanoğlu’nun Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin danışmanı olduğu yönünde basında ve dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, akrabası ve aile dostu olan, ağabey-kardeş ilişkisi içinde bulunduğu Can Çobanoğlu’ndan herhangi bir danışmanlık hizmeti almamakta, Çobanoğlu’nun Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Taraftarlarımızdan, uzun bir süredir devam eden karalama kampanyasının bir parçası niteliğindeki bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza Güncel
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da 7 okul terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti Dünya
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı Magazin
Katy Perry müzik haklarını rekor fiyata sattı
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı Güncel
Edirne'de 179 sığınmacı yakalandı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı Güncel
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı demansı önleme yolunu açıkladı