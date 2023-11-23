Beşiktaş'tan Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Siyah beyazlı ekip, Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Eric Bailly, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine sağlık ekibimiz tarafından yapılan MR incelemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama belirlenmiştir. Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SAKAT OYUNCU SAYISI 5 OLDU

29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly'nin sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı belirtildi. Bu sakatlıkla birlikte, Beşiktaş'ta takımı yalnız bırakan oyuncu sayısı 5'e yükselmiş durumda. Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan da takımın şu anki sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular arasında bulunuyor.