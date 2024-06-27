Beşiktaş'tan flaş açıklama. İki transferi açıkladı

Kadrosunu güçlendirmek için harıl harıl oyuncu arayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlı kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanına 2 antrenör dahil edildiğini duyurdu.

Hollandalı çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta, Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirtilmişti.

Bu kez de Hollandalı teknik direktörün yanına, Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü Anthony McElhone ile Kaleci Antrenörü Rudolfus Hubertus Hesp katıldı.

Beşiktaş'ın açıklamasında; "Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen’s Park FC’de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir. Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp’e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Beşiktaş JK" denildi.