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Görüşmelerde önemli aşamalar katedildi: Beşiktaş'tan transfer atağı

Şenol Güneş'in doğrultusunda Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırıyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:34
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi

Görüşmelerde önemli aşamalar katedildi: Beşiktaş'tan transfer atağı
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Beşiktaş, defansif orta saha transfer için yurt dışında iki koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Şenol Güneş'in raporu üzerine defansif orta saha arayan Beşiktaş, çalışmalarını hem ABD'de hem Rusya'da önemli aşamaya getirdi.

ZENİT'E TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Kolombiyalı milli orta saha oyuncusu Wilmar Barrios için Zenit'e teklif yaptı.

Bu sezon lige 17 maça çıkan Barrios, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

MARTİNEZ SICAK BAKIYOR

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre ise Beşiktaş, Philadelphia'da oynayan Venezuelalı orta saha Jose Martínez için 2 milyon dolar teklif etti.

Beşiktaş yönetim, oyuncuya ise 2.5 senelik kontrat teklif etti ve oyuncu da gelmek istediğini belirtti. Beşktaş ile Amerikan kulübü arasında pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.

Kariyerinde toplam 209 maça çıkan Martinez, 5 gol ve 15 asist yaptı.

Siyah beyazlı yönetim, kısa süre içerisinde iki oyuncudan en az birini transfer ederek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Şenol Güneş'i mutlu etmeyi hedefliyor.

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