Oğuzhan Özyakup bu telefonu geri çeviremedi: Türkiye'ye dönüyor 

Beşiktaş'tan Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü'ne giden Oğuzhan Özyakup'un Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi.

Sivasspor'un Dia Saba'nın ayrılmasından sonra daha önce de gündeminde olan Oğuzhan Özyakup'a tekrar yöneldiği belirtildi.

Özyakup'un kararını değiştirmesine "kıramayacağı biri olan" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açtığı telefonun önemli rol oynadığı bildirildi.

Oğuzhan Özyakup'un gelebileceğini söylediği, ancak transferin Fortuna Sittard Kulübü ile yapılacak görüşmeden sonra kesinlik kazanacağı ifade edildi.