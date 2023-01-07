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Oğuzhan Özyakup bu telefonu geri çeviremedi: Türkiye'ye dönüyor 

Beşiktaş'tan Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına giden Oğuzhan Özyakup'un Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu ileri sürüldü

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:57
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Beşiktaş'tan Hollanda'ya giden Oğuzhan Özyakup dönüş yolunda

Oğuzhan Özyakup bu telefonu geri çeviremedi: Türkiye'ye dönüyor 
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Beşiktaş'tan Hollanda'nın Fortuna Sittard Kulübü'ne giden Oğuzhan Özyakup'un Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi.

Sivasspor'un Dia Saba'nın ayrılmasından sonra daha önce de gündeminde olan Oğuzhan Özyakup'a tekrar yöneldiği belirtildi.

Özyakup'un kararını değiştirmesine "kıramayacağı biri olan" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açtığı telefonun önemli rol oynadığı bildirildi.

Oğuzhan Özyakup'un gelebileceğini söylediği, ancak transferin Fortuna Sittard Kulübü ile yapılacak görüşmeden sonra kesinlik kazanacağı ifade edildi.

 

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