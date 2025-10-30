Beşiktaş, kulüp ekonomisine uzun vadede önemli katkı sağlaması beklenen Dikilitaş projesinde yeni bir aşamaya geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle yapılan anlaşma sonucu proje alanı 4 dönüm daha genişledi ve toplam arazi yaklaşık 20 dönüme ulaştı.

PROJEDE YENİ DÖNEM

Sabah Spor'un haberine göre; Beşiktaş’ın mevcut proje alanına eklenen 4 dönümlük kısım için Başkan Serdal Adalı Ankara-İstanbul hattında yoğun temaslarda bulunarak süreci bizzat takip ediyor.

Anlaşmaya göre; Şişli’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait alanda yaklaşık 16 bin metrekarelik bir öğrenci yurdu Beşiktaş tarafından inşa edilecek. Bu yapı, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından yapılan ilk yurt olarak kayıtlara geçecek.

200 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ

Emlak Konut ile birlikte yürütülen dev projede ihale sürecinin kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Beşiktaş, sürecin tamamlanmasının ardından proje ofislerini kuracak ve gayrimenkul satışlarına başlayacak.

Kulüp, anahtar teslim formatında hayata geçecek projeden yaklaşık 200 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.