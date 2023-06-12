Beşiktaş’tan Maxim kararı

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş’ta Romen futbolcu Alexandru Maxim’in geleceği netleşti.

FİYATINI PAHALI BULDULAR

Sporx’de yer alan habere göre Gaziantep FK, Maxim için Beşiktaş yönetiminden 2.2 milyon Euro talep etti. Bu fiyatı pahalı bulan siyah-beyazlılar ise deneyimli orta saha ile yollarını ayırmaya karar verdi.

DEPREM SONRASI BEŞİKTAŞ'A KİRALANMIŞTI

Alexandru Maxim, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası sezon ortasında Gaziantep FK’dan Beşiktaşa kiralanmış burada siyah-beyazlı forma ile 11 maça çıkmıştı.