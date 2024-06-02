Beşiktaş'tan Mourinho'ya meydan okuyacak hamle

Fenerbahçe dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya imza attırdı. Bu anlaşma tüm dünyanın 1 numaralı gündem maddesi oldu. Herkes Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun birlikteliğini konuşurken Beşiktaş da atağa kalktı.

İngiliz basını; Siyah-Beyazlı ekibin Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmek istediğini yazdı. Haberde yapılan yorumda, "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor" denildi.

Haberin detayları arasında Beşiktaş'ın, Fernando Santos ile anlaşmadan önce de Norveçli çalıştırıcıyla temas kurduğu, ancak olumsuz yanıt aldığı yazıldı.

Tarafların bu kez anlaşma noktasına geldiği, görüşmelerin kısa sürede sonuçlanabileceği kaydedildi.

51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, son olarak görev aldığı Manchester United'ı çalıştırmış, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrılmıştı.