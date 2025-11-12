Beşiktaş'tan bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen iki oyuncusu Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun süredir siyah beyazlı formayı terleten iki oyuncunun genç takım dönemlerine ait fotoğrafları, beyaz kalp emojisiyle paylaşıldı.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; hem Necip Uysal hem de Ersin Destanoğlu, yaşanan süreçten ötürü tazminat davası açmaya hazırlanıyor.