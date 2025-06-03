Beşiktaş'tan şaşırtan Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş'ta, bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen genç golcü Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir karar alındı. Türk futbolunun, büyük beklentiler içerisinde olduğu milli santrfor ile yollar ayrılabilir.

BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ SEMİH KILIÇSOY KARARI

Siyah-beyazlılar bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Semih Kılıçsoy’un da kiralık olarak gönderilmesi ya da uygun bir teklif gelmesi halinde satılması gündeme alındı. Teknik heyet, Semih’in gelişimi için daha fazla süre alabileceği bir takımda kiralık oynamasının faydalı olacağını değerlendirirken, yönetim ise oyuncuya Avrupa’dan ciddi teklifler gelmesi halinde satışı da değerlendirmeye alacak.

Genç yıldızın potansiyeli göz önüne alınarak, olası satış durumunda yüksek bonservis beklentisi bulunuyor. Son kararı sezon öncesi yapılacak hazırlık kampı performansı belirleyecek.