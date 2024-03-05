Beşiktaş'tan TFF'ye flaş talep: Derhal açıklayın

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisine penaltı pozisyonu damga vurmuştu.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Cenk Tosun; Galatasaray ceza sahası içinde Köhn'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi. Siyah-Beyazlılar bu pozisyona uzun süre itiraz etti, penaltı bekledi. Halil Umut Meler ile VAR arasında geçen diyalog sonrası oyun devam etti.

Beşiktaş Kulübü bu pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz haftalarda VAR kayıtlarının yayınlanması konusunda doğru bir karar alarak kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık yönünde bir adım atmıştı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon oynanan Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında sahada verilen kararlar üzerine hararetli tartışmalar yaşanmış, TFF o iki karşılaşmanın VAR kayıtlarını hukuken bir zorunluluk olmadığı halde yayınlamıştı.

Bu hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyon tartışmalara konu olmuş, kamuoyunda VAR'ın hakemi neden çağırmadığı konusu merak uyandırmıştır.

VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması konusunda alınan son karar doğrultusunda "VAR tarafından çağrılmayan" pozisyonlar yayınlanmamaktadır. Ne var ki kamu vicdanı bu tip pozisyonlarda hakemin VAR tarafından 'neden davet edildiğini değil neden davet edilmediğinin' cevabını aramaktadır.

TFF tarafından verilen şeffaflığı sağlama, kamu vicdanını rahatlatma prensibi doğrultusunda Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında geçen pozisyondaki VAR konuşmalarının yayınlanmasının Türk futbolunun sağlıklı bir yapıya kavuşması için yarar sağlayacağını düşünüyor ve ilgili pozisyonla ilgili VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep ediyoruz."