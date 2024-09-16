Beşiktaş’tan Trabzonspor’a hakem yanıtı. Rafa Silva’ya yapılan faullere isyan etti

Trabzonspor ile Beşiktaş’ın 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Ali Şansalan’a tepki göstererek, “Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın açıklamalarına Beşiktaş’tan yanıt geldi. Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, maç sonu yaptığı açıklamada Rafa Silva’ya yapılan faullere isyan etti. Uçar, “Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil! Bu adamın futbol hayatı bitecekse, biz ne yapacağız? Çok ciddi bir yatırım yaptık, Allah'tan VAR müdahale ediliyor” şeklinde konuştu.

Uçar, Trabzonspor Başkanı Doğan’a yanıt vererek, “Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz! İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var! O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler” dedi. Uçar, hakemden kendilerinin de memnun olmadığını sözlerine ekledi.