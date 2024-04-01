Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 2 oyuncu tamam

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 2 oyuncu tamam
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kulübün iftar yemeğinde taraftarlara 2 transfer müjdesi verdi.

Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş, gelecek yılın transfer planlamasını da yapmaya başladı.

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem puan hem de kadro kalitesi olarak çok uzağında kalan Siyah-Beyazlı ekip, flaş isimlerle kadrosunu güçlendirecek.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam kulübün düzenlediği iftar yemeğinde 2 transfer müjdesi verdi.

İki transferi bitirmeye yakın olduklarını kaydeden Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamaya yaklaştık. Bu iki pozisyon için temaslarımızda sona yaklaştık."

Ocak ayında Ernest Muçi ve Al Musrati için kesenin ağzını sonuna kadar açan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon için de yıldız isimleri takıma kazandırmak istiyor.

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