Beşiktaş'tan transfer açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi.

Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.

Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı yaratan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız.

Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir.

Saygılarımızla
Beşiktaş JK"

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