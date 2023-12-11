Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin

Son günlerde basında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak Beşiktaş'tan toplu yalanlama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin

Beşiktaş, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Açıklamada, bazı futbolcularla transfer görüşmesi gerçekleştirildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Siyah - Beyazlı takımın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ekran-alintisi-001.jpg

Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

İlgili Haberler
Beşiktaş doğru mu yaptı? Yanlış mı yaptı? Garanti alacakları kesinleşmiş 5 yıldızını kadro dışı bıraktı
Ne Fenerbahçe var ne Beşiktaş. İlk 10'da sadece Galatasaray
Ne Fenerbahçe var ne Beşiktaş. İlk 10'da sadece Galatasaray
Beşiktaş'ın hedefindeki isim belli oldu
Beşiktaş'ın hedefindeki isim belli oldu
Beşiktaş'ta büyük operasyon. 5 yıldız kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay isyanı! Herkes bu videoyu konuşuyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Sivas’ta sahte alkol operasyonu Gündem
Sivas’ta sahte alkol operasyonu
Harvard'dan skandal karar Dünya
Harvard'dan skandal karar
Uzmanından korkutan diyabet açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan diyabet açıklaması
Almanya'dan Mahmud Abbas kararı Dünya
Almanya'dan Mahmud Abbas kararı
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı Gündem
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
Mansur Yavaş’tan esnaf ziyareti Gündem
Mansur Yavaş’tan esnaf ziyareti