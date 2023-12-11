Beşiktaş'tan transfer açıklaması: İtibar etmeyin

Beşiktaş, kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Açıklamada, bazı futbolcularla transfer görüşmesi gerçekleştirildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Siyah - Beyazlı takımın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.
Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
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