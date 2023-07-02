Beşiktaş'tan transferde flaş karar. Hedef Bayern Münih'ten

Beşiktaş, transferde yeni bir oyuncuyu listesine aldı ve harekete geçti.
Siyah beyazlıların hedefindeki ismin bonservisi Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nde olan, geçen sezon ise İngiltere'nin Manchester United takımında kiralık oynayan 29 yaşındaki Marcel Sabitzer’in peşine düştü.
Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Avusturyalı oyuncu için temaslara başlayan siyah beyazlı kulübün satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
Futbolcunun menajerinden olumlu cevap alan yönetimin Bayern Münih'le de masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
1.77 boyundaki futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor, sol kanatta da oynayabiliyor.