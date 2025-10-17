Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş Bein Sports'a tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Uğur Fora, "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

"LEHİMİZE OLAN POZİSYONLARIN TEKRARINI GÖSTERMİYORLAR"

Türk futbolunun "hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu" söyleyen Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız, müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bein Sports 2'den yayınlanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Aynı saatte Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karadeniz derbisi ise birinci kanalda ekranlara gelecek.