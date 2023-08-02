Beşinci kez hapse girecek. CHP heyeti Barış Pehlivan için harekete geçti

Köşe yazısında beşinci kez hapse gireceğini duyuran Barış Pehlivan için CHP'li 6 milletvekili harekete geçti. CHP'li heyet hapis kararının durdurulması için çalışmalara başladı.

Beşinci kez hapse girecek. CHP heyeti Barış Pehlivan için harekete geçti

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurdu. Tutuklama kararının ardından CHP yönetimi, kararı durdurmaya yönelik harekete geçti.

Libya’da yaşamını yitirdikten sonra Manisa’da toprağa verilen MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Barış Pehlivan yeniden hapse girecek.

KÖŞE YAZISINDA DUYURDU

Pehlivan, köşe yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurdu. Barış Pehlivan, 'denetimli serbestlik'le çıkmasının şartlarından birinin hakkında yeni bir dava açılmaması olduğunu ancak açılan bir dava nedeniyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olacağını belirtti.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın tutuklanması kararına pek çok gazeteci ve basın kuruluşundan tepki geldi. Karar ilişkin CHP Yönetiminden de bir hamle geldi.

"CHP'NİN 6 MİLLETVEKİLİ ADALET BAKANIYLA GÖRÜŞECEK"

Gazeteci Barış Terkoğlu , "CHP kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde 6 kişilik bir milletvekili grubu görevlendirmiş durumda. Bu grup önümüzdeki hafta çarşamba günü Adalat Bakanı ile görüşmek için randevu almışlar. Bu konu hakkında CHP'nin 6 milletvekili Adalet Bakanıyla görüşecekler" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinde yer alacak isimler, Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Umut Akdoğan, Deniz Yücel, Cumhur Uzun ve Gizem Özcan.

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