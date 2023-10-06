Beslenmede doğru bilinen yanlışlar. Uzmanı açıkladı

Uzmanından beslenmede doğru bilinen yanlışlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Beslenmede doğru bilinen yanlışlar. Uzmanı açıkladı

Onkoloji doktoru Yavuz Dizdar, sağlıklı beslenmek ve güçlü bağışıklık için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Peki, bağışıklık sorunlarıyla mücadele edenler için beslenme nasıl olmalı?

Onkolog Yavuz Dizdar, Ensonhaber Gündem Özel’de bu konuda tavsiyelerde bulundu:

“DOĞAL OLMAYAN GIDALARDAN UZAK DURUN”

“Kimyasal katkılarla hazırlanan gıdalar sağlığa zararlıdır. Örneğin, 90 saniyede pişen patates kızartması ya da zincir restoranlardan alınan hamburgerler. Bunlar gıdanın batılılaşmasının getirdiği olumsuzluklardır. Doğal gıdaları tercih ederseniz farkı kendiniz göreceksiniz. Beyaz et de sorunlu bir gıdadır. Sürekli tüketirseniz, üretim sırasında kullanılan kimyasallara maruz kalabilirsiniz.”

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