Beşli çeteye uçak manzaralı otel onayı. 9 katlı 3-4-5 yıldızlı olacak

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün özel haberine göre, isimleri kamu ihalelerinde sıklıkla duyulan Kalyon ve Cengiz, projelerine hız kesmeden devam ediyor. İktidarın gözdesi olan şirketler istedikleri projelere hızla onay alabiliyor.

Kuzey Ormanları Savunması’nın analizine göre 8 milyon ağaç kesilerek inşa edilen İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi, otel projesi gerçekleştirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Geçen günlerde bakanlıktan ÇED olumlu’ kararı alan şirket, 255 milyon 792 bin TL’lik projesiyle birlikte alanda dokuz katlı üç, dört ve beş yıldızlı oteller yapacak. Bu oteller, uçak pistlerine 1250 ve 1700 metre uzaklıkta olacak. Ayrıca yapımı devam eden üçüncü piste de bin metre uzaklıkta yer alacak.

1750 ODALIK PROJE

Alan, uçak yanaşma apronlarına da 200 metre uzaklıkta bulunacak.Projenin ÇED dosyasına göre üç yıldızlı otel 5 bin 506 metrekarelik alanda yapılacak. Sekiz katlı otelde 631 oda bulunacak.

Dört yıldızlı otel için ise 4 bin 506 metrekarelik alan belirlendi. Dokuz katlı yapılması planlanan bu otelde de 564 oda olacak. Üçüncü yapı olarak belirlenen beş yıldız otel projesi de dokuz kattan oluşacak.

5 bin 214 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek otelde 555 oda bulunacak. Otel projeleri, havaalanı içerisinde belirlenen 450 bin metrekarelik ‘İstanbul Airport City’ alanında yapılacak.

Kalyon ve Cengiz, “İstanbul Airport City” projesi için yıllar önce adım attı. 49 yıllığına kiralanan alan “Merkez Bölge” adıyla projelendirildi. Alanda, oteller, ofisler, perakende ve sosyal alanlar, park, cami ve eğitim tesisleri gibi yerler belirlendi.