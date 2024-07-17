Besni'de otomobil ile tır çarpıştı. 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Besni'de otomobil ile tır çarpıştı. 1 ölü 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobillin aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / Yeniçağ

Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman Gölbaşı karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünden Adıyaman istikametine ilerleyen Gökhan Kaya idaresindeki 06 BTK 480 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ümit Tezcan idaresindeki 02 FY 896 Plakalı tıra arkadan çarptı.

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Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Kaya ve otomobilde bulunan Hüseyin Asmakaya, Uğur Bayrak ve Zeynel Taşar ağır yaralandı.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

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