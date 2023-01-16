﻿Beşşâr Esad uçuşta!

Türkiye Şam diktatörü Beşşâr Esad'la görüşmede ısrar edince, adam havaya girdi.

Beşşâr ve adamları Türkiye'yi görüşmeye mecbur ettiklerini düşünerek şartlar koyuyorlar.

(Ara not: Zaman zaman hatırlatırız... "Şam", Osmanlı'dan beri Suriye'nin bir şehri. Sonra başşehri. Bu şehrin Araplarda adı Dimaşk'tır. Batı dillerine de Dımaşk bağlantılı geçmiştir. "Şam diktatörü" derken, Beşşâr'ın, şehri ve etrafını kastediyorum. Hükmü o kadar.)

Beşşâr'ın arkasında Rusya diktatörü Putin var. Bir de Irak ve bizimle sınır olan bir devlet. Mezhep taassubuyla destek veriyor. Asıl sıkıntı mezhep taassubu. Daha önce de bu meseleye temas ettik. (Hasan Sabbah'ın kalıntılarını da akılda tutmalıyız. "Alamut'un Büyüsü- Haşhaşîler: Sır ve Ölüm" kitabımıza yine işaret edeceğiz.)

Kanlı savaşlardan sonra Suriye'nin bütünlüğünden bahsetmek mümkün mü?!

Güney sınırımızın ötesine geçmemiz şarttı. En azından belli bölgeleri "Sünnî" taassubundan koruyoruz!

Beşşâr, babası gibi diktatörlüğe yatkın biri değil. Bir zamanlar Türkiye'yle samimî görüntü verdiğinde, havası hiç diktatörü andırmıyordu. Kendisinin olmasa bile etrafının Şia'nın bir kolunu Nusayrîliği öne çıkarmaları, tutunacak dal görmeleri ister istemez Beşşâr'ı geri dönemeyeceği bir mecraya sürükledi, bambaşka insan yaptı.

Nusayrîler iç savaş çıkmadan önce, 2010'da, Suriye'de yüzde 17 oranında vardılar. Şimdi, Sünnîlerin bir kısmı sürülüp çıkarıldıktan, bir kısmı katledildikten sonra oran Sünnîlerle yarı yarıya gelmiştir.

Daha iki gün önce, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad "Türkiye ile yapılacak her görüşme egemenliğe saygı, işgale son verme ve teröre destek vermeyi durdurma üzerine olacak." diye konuştu:

"Türk tarafıyla yapılacak herhangi bir görüşme, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, işgalin sona erdirilmesi ve teröre desteğin durdurulmasına bağlı. Cumhurbaşkanı Esad ile Türk liderliği arasındaki görüşmeden önce anlaşmazlıkların sebeplerinin ortadan kaldırılması şart. Daha üst seviyede toplantılar yapmak için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. İşgal kaldırılmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinden söz etmek mümkün değil. 2011'den bu yana tüm hamlelerimizde Türkiye ile ilişkilerimizi bozan terörü bitirmenin peşindeyiz."

Suriye Devlet Başkanlığından, R. T. Erdoğan'la Beşşâr'ın, buluşmasına dair açıklamada "Toplantıların amacı işgali sona erdirmek ve teröre desteği bırakmak olmadıkça Türkiye ile diyalog ilerlemeyecek." denilmesi, çıtayı yüksek tutmak istemekten başka bir mana taşımaz.

Moskova'da Putin'in nezaretinde R. T. Erdoğan ile Beşşâr'ın bir araya gelecekleri açıklandı.

Şam'dakiler, Türkiye'ye Putin'in kendilerine mecbur bıraktığı hesabı yapıyorlar ne koparırsak kâr mantığıyla yürüyorlar.

Hadi Putin ısrar etti diyelim, ama, Ukrayna kasabı Putin, diyalog kurabildiği birkaç ülkeden ve hatta bu ülkeler içinde birincisi Türkiye. Bize "Beşşâr'ın istediğini verin diyebilir mi?" Bu mümkün mü?!

Türkiye'de belli bir kesim illâ Esad'la görüşülsün diye ısrar ettiler, daha ötesi dayattılar.

BM bünyesinde göstermelik de olsa bir devlet varsa elbette o devleti yönetenlerle görüşülür. İsterse savaşta olunsun. Ankara Şam'a çok esip yağmıştı. Gereksizdi. Doğru bildiğin yolda yürü ama konuş.

Neticede savaşın bitirilmesi gerekiyor.

Hele bir buluşsunlar, zemin yoklasınlar... Arkasının nasıl geleceği göreceğiz.