BES’te yeni dönem. Şartlar açıklandı

BES’te gerçekleştirilen düzenleme ile sistemde kısmi ödeme döneminin başlayacağı belirtildi.

BES’te yeni dönem. Şartlar açıklandı

TRT Haber'e göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni dönemiyle birlikte doğal afet ve eğitim durumlarında kısmi ödemeler yapılacak. Bu kapsamda yapılan kısmi ödemelerde devlet, ödenen tutarın yüzde 25'i oranında katkı sağlayacak. Eğitim amaçlı yapılan kısmi ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi dört yıl olarak belirlendi. Doğal afet durumunda ise kısmi ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler, dört yıl boyunca kendi hesaplarından kısmi ödemeler alarak eğitim masraflarını karşılayabilecekler. Bu kısmi ödemeler, aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak kullanılacak.

EN AZ 5 YIL YÜRÜRLÜKTE OLMASI GEREK
Kısmi ödemeden yararlanmak için sözleşmelerin en az 5 yıl süreyle yürürlükte olması gerekiyor ve katkı payı ödenmiş olmalı. Her beş yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Kısmi ödeme başvurusunda bulunanlar, sözleşmelerini başvurudan itibaren üç yıl boyunca sonlandıramayacaklar. Bu yeni düzenlemelerle BES, katılımcılara finansal planlama konusunda daha fazla esneklik sunacak.

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