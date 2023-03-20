20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Keman sanatçısı Talat Er'den Yeşilçam filmleri tadında klip

Keman sanatçısı Talat Er'den Yeşilçam filmleri tadında klip

TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı ve bestekar Talat Er'in "Her Daim Aşk" albümünden sonra; Engin Kafkas Güfteleri&Talat Er Besteleri'nin yer aldığı 2. albümü "Hediyem Olsun" Elenor Müzik etiketiyle raflarda yerini aldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 02:17
Takip Et

Bestekar ve keman sanatçısı Talat Er ikinci klibini Hediyem Olsun şarkısına çekti

Keman sanatçısı Talat Er'den Yeşilçam filmleri tadında klip
+
Aa
-

Talat Er'in, ikinci klibi albümle aynı adı taşıyan "Hediyem Olsun" şarkısına çekildi. İstanbul Ataköy İspirtohane'de çekilen klipte şarkıcıya gazeteci ve televizyon program sunucusu ayrıca Talat Er'in keman öğrencisi olan Özlem Uçar eşlik etti.

Klibin yönetmenliğini Burak M. Keskin, görüntü yönetmenliğini Ceyhun Yeşin, sanat yönetmenliğini ise Sinem Toprak üstlendi.

Klip tüm dijital platformlarda ve televizyon ekranlarında yayınlanmaya başladı. 

YEŞİLÇAM FİLMLERİ TADINDA BİR KLİP

Yeşilçam tadında çekilen kısa film tadında saf bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klibin çekimi üç gün sürdü.

Sanatçı Talat Er, "İstedik ki bu klipte unutulmuş saf ve yalın aşkı tekrar canlandıralım. Gösterişten uzak sadece aşkın olduğu film tadında bir klip çektik. Hediyem Olsun şarkımızda tamamen bir aşk şarkısı.

2023 yılında düğünlerin olduğu kadar aşıklarında dilinde bu şarkı olacak. Uzun zamandır Türk Sanat Müziği'nde yeni bir eser yoktu. Hediyem Olsun şarkımız ile Türk Sanat Müziği'de yeni bir esere sahip oldu" açıklamasını yaptı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
4
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
5
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
6
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Rıza Çalımbay Süper Lig'in tarihine geçti
﻿Rıza Çalımbay Süper Lig'in tarihine geçti
﻿Rıza Çalımbay Süper Lig'in tarihine geçti
﻿Juventus'un Inter zaferi
﻿Juventus'un Inter zaferi
﻿Juventus'un Inter zaferi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.