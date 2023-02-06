﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO

Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.

'ÇAT-KAPI' HACİZ İŞLEMİ TARİHE KARIŞACAK

7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak.

EYT'DE SONA DOĞRU

Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına ara buluculuk şartı getirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.

ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek. (AA)