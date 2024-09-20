Beştepe'deki danışmanlarla AKP Genel Merkezi birbirine girdi! Ünlü gazeteci Ankara'daki derin krize ışık tuttu

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP’de yeni bir krizin başladığını belirterek, sebeplerini tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin AKP de tartışmaları başlattığının altını çizen Babacan, “Saray danışmanlarına ‘defol git, istifa et’ diyen MKYK üyesi örneği, yıllardan beri süren iç çekişmelerin, dışa vurumu gibi” ifadelerini kullandı.

Bu tartışmaların altında yatan sebepleri de kaleme alan Babacan, “Parti sözcülerinin yerine açıklama yapan cumhurbaşkanlığı danışmanları, bakanları saraya çağırıp masanın başına oturarak toplantı yapanlar, genel merkez ve parti grubunun haberi olmadan yapılan çalışmalar, özellikle kamu kurumları ve bağlı kuruluşlarda yapılacak atamalarda söz sahibi olan danışmanlar, yönetim kurulu üyeliklerinin bu amaçla kullanılması” diye yazdı.

Tüm bunların yanı sıra, halen faaliyet gösteren 9 ayrı cumhurbaşkanlığı politika kuruluna iki yeni kurulun ekleneceği iddiasının parti grubunu ve genel merkezi iyice zayıflatılacağı gerekçesiyle tepki çektiğini vurgulayan Babacan, bazı bakan ve parti yöneticilerinin ‘uygulanan parti politikalarına’ ters düşen danışmanların görevden alınmasını beklediği sırada tam tersi kararların alınmasının da sorun oluştuğunu ekledi.