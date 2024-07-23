Bet bet bakmak deyimi ne anlama geliyor?

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Bet bet bakmak deyimi ne anlama geliyor?

Bet bet bakmak deyimi ne anlama gelir? Bet bet bakmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bet bet bakmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Olası kötü bir niyeti veya eylemi ima ederek dikkatlice ve şüpheyle bakmak anlamına gelen bir deyimdir.

Bu ifade genellikle başka birinin davranışlarını ya da niyetlerini anlamaya çalışırken kullanılır.

Karşısındakinin potansiyel tehlikeleri veya olumsuz sonuçları göz önünde bulundurduğunu ima eder.

BET BET BAKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Dün o kadar canımı sıktı ki bir ara tokadı yapıştırasım geldi, bet bet baktım yüzüne..."

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