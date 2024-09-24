Bethenny Frankel’in yürüyüşü tartışma yarattı

Eski Real Housewives of New York City yıldızı Bethenny Frankel, L’Oréal Paris Moda Gösterisi’ndeki yürüyüşüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Frankel, yüksek platform topuklu ayakkabıları ve straplez mini elbisesiyle podyumda yürüdüğü anları Instagram’da paylaşarak “Sanırım ben de bir süper modelim” yazdı. Ancak takipçileri, Frankel’in yürüyüş tarzını “garip” bularak eleştirdi.

Bazı kullanıcılar Frankel’in adımlarının neden “marş yapar gibi” olduğunu sorgularken, bir takipçi, “Bu yürüyüş hiç iyi değildi, üzgünüm” yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise, Frankel’in yürüyüşünü bir “yeni doğmuş tay”a benzetti. Eleştirilere rağmen Frankel, bu tarzı özellikle tercih ettiğini belirtti. Kendi seçtiği ayakkabılarla yürümeyi “uzun bacaklı bir zürafa gibi” hissetmek istediğini söyleyen Frankel, gösterinin “kusursuz olmamayı” kutladığını ve bireyselliği kucakladığını vurguladı.

Frankel, podyum yürüyüşüne gelen olumsuz yorumlara karşın, bu deneyimin keyfini çıkardığını ve eleştirilere aldırış etmediğini ifade etti. Ayrıca, gösterinin ana temasının “mükemmel olmama hali” olduğunu belirtti.

Gösteriden sonra sosyal medya üzerinden destek mesajları alan Frankel’e Lindsay Lohan, Eva Longoria ve Jane Fonda gibi ünlü isimler de katıldı. L’Oréal Paris Moda Gösterisi’nde Frankel’in yanı sıra Viola Davis, Kendall Jenner gibi ünlü isimler de yer aldı.

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