Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na damga vurdu

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Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Kendall Jenner, Paris Moda Haftası’nda yeni sarı saçları ve kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Kendall Jenner, kariyer kaygılarını dile getirdikten sonra Paris Moda Haftası’na muhteşem bir dönüş yaptı. Pazartesi akşamı Paris’te gerçekleşen L’Oreal defilesinde yeni sarı saçlarıyla dikkat çekti. 28 yaşındaki süper model, bu sezon Londra ve Milano moda haftalarında podyumda yer almadı, sadece New York’taki Alaia defilesinde göründü. Ancak Kendall, Heidi Klum, Eva Longoria ve Cara Delevingne gibi ikonlarla birlikte podyuma çıkarak hala güçlü bir isim olduğunu kanıtladı. Kardashian’ların yıldızı, podyumda göz kamaştıran kırmızı elbisesiyle sarışınların gerçekten daha çok eğlendiğini gösterdi.

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