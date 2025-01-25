Betis, Mallorca’yı Bakambu’nun son dakika golüyle geçti

Betis, sekiz sakat ve bir cezalı oyuncusundan yoksun olarak çıktığı Mallorca maçında önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Manuel Pellegrini, Bartra’nın maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroyu yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. İlk kez forma giyen altyapı oyuncuları Ortiz, Arribas, Jesús Rodríguez ve Pablo García, performanslarıyla göz doldurdu. Bakambu’nun 90+3’te attığı golle galibiyete ulaşan Betis, 28 puanla Avrupa potasına yaklaştı. Mallorca ise bu sezonki kötü gidişatını sürdürdü ve maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

GENÇLERİN ENERJİSİ FARK YARATTI

Maçın ilk yarısında kontrollü bir oyun sergileyen Betis, ikinci yarıda genç oyuncuların enerjisiyle oyunun temposunu artırdı. Ortiz’in asistiyle gelen Bakambu’nun golü, takımın kazanma azmini ortaya koydu. Mallorca’da Mascarell, sert müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. Betis, bu sonuçla hem özgüven tazeledi hem de Avrupa hedefini güçlendirdi.