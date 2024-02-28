Beton direğine çarpan aracın parçası 500 metre uçtu

Kaynak: İHA
Beton direğine çarpan aracın parçası 500 metre uçtu
Diyarbakır’da direksiyon kontrolünü kaybeden bir sürücü elektrik direğini yerinden söktü. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücünün tedavisi devam ederken, aynı yerde trafik kazası geçiren alkollü bir sürücünün ehliyetine el konuldu.

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda saat gece 01.40 sıralarında 34 GZG 816 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğini yerinden söktü.

Yetkililere yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

İsmi ilk etapta öğrenilmeyen sürücü, kendisine yapılan müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

AYNI YERDE BAŞKA BİR KAZA DAHA

Aynı yerde gerçekleşen başka bir kazada ise bir sürücü, kopan elektrik tellerine çarparak durdu. Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücü S.Ö.'nün yüksek promil alkollü çıkmasıyla ehliyetine el konuldu.

Mahalle sakini Halit Yaşa, süratli gelen otomobilin direk ve dükkan duvarına çarpığını söyledi. Parçaların 500 metre uzağa gittiğini belirten Yaşa, otomobilin motorunun hafif ticari aracına çarptığını, vahim bir olay olduğunu dile getirdi.

Kullanılamaz hale gelen araç, vinç yardımıyla toplandı. Alkollü sürücünün otomobili, çekici yardımıyla götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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