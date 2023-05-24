Beton döküp sokağı kapattı

(DHA) Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde Orhan K., 10081 Sokakta yolun geçtiği alanın tapulu arsası olduğunu söyleyerek, depo yaptıracağını belirtip kalıp döşetti.

Yol kapanırken, mahalleli, durumu Seyhan Belediyesi’ne bildirdi. Ekipler ve mahallelinin çabasıyla çalışmaları durduran Orhan K., sokağı kapatan kalıpları ise sökmedi. Sokağa giriş-çıkış yapmayan mahalleli, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

“NASIL EVE GİDİP GELECEKLER”

Mahallede oturan Ümit Gündüz (35), “Buralar, yol diye biliyordu; şimdiyse ‘her yer arsa’ diyerek sokakları kapatıyorlar. Buradaki insanlar ne yapacak? Nasıl evine gidip, gelecek?

Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı. Benim evimin bulunduğu sokağın da sahibi varmış.

O da burayı görüp ‘ben de kapatacağım’ diyor. Bu kapanan yolun sahibi ise ‘ben yaparım, benim malım’ diye konuşuyor. Büyük bir sorun var. Buna artık yetkililerin bir çözüm bulması şart. Halk olarak elimizden bir şey gelmiyor” dedi.

İsmail Gündüz ise hastaneye gitmek için sokağa otomobili ile girmek istediğini fakat kapalı olduğu için geçmediğini söyledi.

BAŞKA YOL AÇILACAK

Öte yandan Seyhan Belediyesi yetkilileri de yolun geçtiği alanda Orhan K.’nin tapulu arsası olduğunu, bölgeye ulaşım için başka yol açacaklarını söyledi.