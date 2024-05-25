Beton mikser devrildi! Bursa'da korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: AA
Beton mikser devrildi! Bursa'da korkunç kaza

Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da bir taksinin sürücüsü, kavşaktan dönerken üzerine doğru beton mikserinin devrildiği kazayı yara almadan atlattı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 3. Pınar Caddesi'nde seyreden Mehmet T. idaresindeki 16 YC 741 plakalı beton mikseri, dönel kavşakta devrildi.

Bu sırada Yeniceabat Caddesi'nde ilerleyen Murat S'nin kullandığı 16 T 0184 plakalı taksi, mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Beton mikserinin devrilerek sürüklenmesi sonucu takside hasar oluştu.

Taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan beton mikserinin sürücüsü Murat S, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

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