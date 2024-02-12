Beton mikseri askıda kaldı

Türkmen Mahallesi Sevinç Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında çalışma yapılan bir binanın inşaat çalışmalarında, beton dökme aracının şoförü A.H, iddiaya göre, yolun dar olduğu gerekçesiyle sabitleme ayaklarından 3’ünü açmadı.

Bu sebepten ötürü beton dökme aracı, ağırlığının da etkisiyle yan yatarak askıda kaldı. Diğer ayağının üzerinde havada asılı kalan aracın 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan tarafta bulunan bir apartmana çarparak maddi hasara sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmasının ardından iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.