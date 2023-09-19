Beton mikseri traktör ile çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Beton mikseri traktör ile çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Bayat'ın Saray köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İskilip ilçesi istikametine gitmekte olan Arap İpek yönetimindeki 06 BM 330 plakalı beton mikseri, akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan Sekili'nin kullandığı traktör ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile beton mikseri şarampole uçarken, traktör ise birkaç parçaya ayrıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada sürücüler ile traktör sürücüsünün eşi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından mikser sürücüsü İskilip Devlet Hastanesine, traktör sürücüsü ile eşi Bayat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

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