Beton mikseri yola devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Kayışkıran bölgesinden Bayburt yönüne ilerleyen mikser, düz bir alanda kontrolden çıkarak önce yol kenarına, ardından da yola devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi.

Kaza yerine ivedilikle intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Şaban Karip'i hemen Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karip, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından trafik ekipleri, kaza nedeniyle kapalı olan yolu, mikserin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açtı.