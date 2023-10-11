Beton mikseriyle anne ile kızına çarpan sürücü serbest

Kaza, önceki gün Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anneyle kızı beton mikserinin altında kaldı. Olayı görenler, yaralıların yardımına koşarken, anne ve kızı, otomobille özel hastaneye götürüldü. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi olduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nadia Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, anne ve kızının yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolda yürüyen anne ve kızın üzerinden beton mikserinin geçtiği, annenin olaydan sonra kalkıp yolda yatan kızına doğru yöneldiği, beton mikseri sürücüsü ve çevredekilerin ise yaralıların yanına koştuğu anlar yer alıyor.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö.'nün ifadesinde, anne ile kızı, aracın kör noktasında kaldığı için görmediğini söylediği öğrenildi.