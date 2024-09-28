Beton pompası hastanelik ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beton pompası hastanelik ediyor

Şişli Profilo AVM'nin yerine yapılacak inşaatın beton dökümü sırasında beton pompa aracının kanatlarını açan sürücü araç dengesini sağladı. Tüm caddeyi kaplayan kanatların altından geçen bazı vatandaşlar önlem alınmadığı için kafasını çarparak hastanelik oldu.

Gülbahar Caddesi 5. Yol Sokak üzerinde yapılan Profilo AVM'nin üst tarafındaki bölüme yapılan inşaatta beton dökme işlemi gerçekleşti.

İddialara göre, beton pompa aracının sürücüsü kanatları açarak aracının dengesini sağladı. Tüm caddeyi kaplayan aracın demir kanatlarına hiç bir uyarı işaretinin konulmadığı ileri sürüldü.

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Yaya geçidi olmadığı için caddenin kenarından yürüyen vatandaşlar beton pompa aracının altından geçerken kafalarını çarptı. Bir kaç vatandaş soluğu çevredeki hastanelerde alarak tedavilerine yaptırdı.

Uzun yıllardır medya işiyle uğraşan Bülent Çamcı da başını çarpanlar arasında yer aldı. Hiç bir önlem alınmamasından yakınan Çamcı "İnşaat şirketi dev gibi binayı yapıyor ama vatandaşlar için bir uyarı şeridi bile çekmeyi akıl edemiyor. Benden öncede başını çarpanlar olmuş" dedi.

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